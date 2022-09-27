Erken Roma Dönemi'ne ait 14 sikke bulundu
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Erken Roma Dönemi'ne ait 14 sikke bulunduKIRKLARELİ Kırklareli'nde jandarma ekiplerince, Erken Roma Dönemine ait 14 sikke ele geçirildi.
Erken Roma Dönemi'ne ait 14 sikke bulundu
KIRKLARELİ Kırklareli'nde jandarma ekiplerince, Erken Roma Dönemine ait 14 sikke ele geçirildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığın önlenmesine yönelik bir şüpheli şahıs, takibe alındı. Kırklareli il merkez bölgesinde Erken Roma Dönemine ait gümüş sikkeleri piyasaya sürmeye çalışan şüpheli şahıs gözaltına alındı. Olayda 14 adet Erken Roma Dönemine ait gümüş sikke ele geçirildi. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.