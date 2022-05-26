Erken müdahale orman yangınını önledi - Haberler

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Erken müdahale orman yangınını önledi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Erken müdahale orman yangınını önledi

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin erken müdahalesi ile söndürüldü.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin erken müdahalesi ile söndürüldü.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı Kuzaliç köyünde ormanlık alanda yangını çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa süre sonra olay yerine gelerek yangını söndürdü. Ekiplerin erken müdahalesi ile yangının büyümesi önlendi.

Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü, vatandaşları artan sıcaklıklar sebebiyle oluşabilecek orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları noktasında uyardı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu, Yangın, Hanönü, 3. Sayfa, Haberler

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