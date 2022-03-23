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Eriyen kar heyelana sebep oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eriyen kar heyelana sebep oldu

Kastamonu'da kar sularının heyelana yol açması sebebiyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksama yaşanıyor.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da kar sularının heyelana yol açması sebebiyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksama yaşanıyor.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sonrasında bölgedeki karın erimeye başlamasıyla İnebolu-Abana karayolunda yer yer çökme ve heyelanlar meydana geldi. İnebolu'nun Evrenye köyü yakınlarındaki bölgede meydana gelen toprak kayması sebebiyle Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekiplerince önlem alındı. Yola kadar inen toprak ve ağaçlar, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksamalar yaşanmasına sebep oldu. İş makinesi yardımıyla yola kayan toprak ve ağaçlar temizlendi. - KASTAMONU

Eriyen kar heyelana sebep oldu

Eriyen kar heyelana sebep oldu

Eriyen kar heyelana sebep oldu

Eriyen kar heyelana sebep oldu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karadeniz Sahil Yolu, Kastamonu, kar, 3. Sayfa, Haberler

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