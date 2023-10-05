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Ergene ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Ergene ilçesinde yapılan bir operasyonda ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.