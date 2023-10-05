Ergene ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Ergene ilçesinde yapılan bir operasyonda ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.
Ergene ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sağlık Mahallesi'ne durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve 37 mermi ele geçirildi.
Sürücü N.B. gözaltına alındı.
-Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Çerkezköy ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Veliköy Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri F.T'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 10 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının işlemleri sürüyor.
-Şarköy'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Şarköy ilçesinde üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Y.S.Y'yi durdurdu.
Arama kararı olduğu tespit edilen şüphelinin üzerinde bir ruhsatsız tabanca ve 12 mermi ele geçirildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.