Ergene'de trafik kazası: 3 yaralı
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Edirne yolu üzeri Vakıflar Mahallesi Saray Kavşağı'nda meydana geldi. Seyir halindeki otomobil ile hafif ticari araç kavşakta feci şekilde çarpıştı.
Çarpışma sonrası hafif ticari araç devrilirken, kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa