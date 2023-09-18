Ergene'de Hint keneviri ve Çerkezköy'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Ergene ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Hint keneviri ele geçirildi. Çerkezköy'de ise polisin denetimlerinde ruhsatsız tabanca bulundu.

Ergene ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yulaflı Mahallesi'nde yaşayan C.G'nin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ve evinde de uyuşturucu madde bulunduğu bilgisini alan Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Eve düzenlenen baskında Hint kenevirleri ele geçirildi.

Şüphelinin evinde de arama yapan jandarma ekipleri, 275 gram esrar ele geçirdi.

C.G. gözaltına alındı.

Çerkezköy'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çerkezköy'de polisin denetimlerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, plakası belirtilmeyen bir aracı incelemeye aldı.

Araçta yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

M.D. ve A.İ. gözaltına alındı.