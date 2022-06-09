Eren Abluka Operasyonları çerçevesinde 2 milyon 144 bin 570 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Eren Abluka Operasyonları çerçevesinde 2 milyon 144 bin 570 kök kenevir bitkisi ele geçirildiğini duyurdu.

Soylu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bin 165 personelin katılımıyla gerçekleşen Eren Abluka Operasyonları terörün uyuşturucu ayağına da darbe vuruyor. Bu çerçevede Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen Abluka-15 Operasyonunda; 3 adet AK-47 piyade tüfeği, el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan 20 kilogram amonyum nitrat, 989 kilogram toz esrar, 62 kilogram kubar esrar, 2 milyon 144 bin 570 kök kenevir bitkisi ele geçirildi."

(Doğukan Gürel /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa