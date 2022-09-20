Son dakika haberleri... Eren Abluka'da 3 terörist daha etkisiz hale getirildi 3. Sayfa Haberleri Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da devam eden 'Eren Abluka34' operasyonu çerçevesinde 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da devam eden 'Eren Abluka34' operasyonu çerçevesinde 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 'Eren Abluka-34' operasyon çerçevesinde Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Görese dağı kırsalında güvenlik güçlerince 3 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından operasyonla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Eren Abluka-34 operasyonu dahilinde, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Dicle ilçesi Görese dağı kırsalında 20 Eylül 2022 günü, J-SİHA, ANKA ve Atak Helikopter desteğinde JÖH ve Jandarma Asayiş Komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda teröristlere ait 1 adet M-16 Piyade Tüfeği ve 2 adet AK-47 Kalaşnikov Piyade Tüfeği ele geçirilmiştir." (Ali Nargüner - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı Diyarbakır Dicle 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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