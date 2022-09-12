Üye Girişi
Haberi Paylaş

EREN ABLUKA-9 operasyonlarında 3 milyon 257 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

9 operasyonlarında 3 milyon 257 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi Terör örgütü PKK'nın finans kaynakları ortadan kaldırılıyor: 3 milyon 257 bin kök kenevir ele geçirildi İçişleri Bakanlığı, Bingöl'de gerçekleştirilen EREN ABLUKA-9 Narko Terör Operasyonları'nda 3 milyon 257 bin kök...

EREN ABLUKA-9 operasyonlarında 3 milyon 257 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Terör örgütü PKK'nın finans kaynakları ortadan kaldırılıyor: 3 milyon 257 bin kök kenevir ele geçirildi

ANKARA - İçişleri Bakanlığı, Bingöl'de gerçekleştirilen EREN ABLUKA-9 Narko Terör Operasyonları'nda 3 milyon 257 bin kök kenevir bitkisi, 26 kilogram esrar ve bir adet patlamamış mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen "EREN ABLUKA-9 (Genç-Sağgöze) Şehit GK Saim Buketci" Narko Terör Operasyonları'nda terörün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediyor.

Operasyonlar çerçevesinde Bingöl Genç ilçesi Sağgöze mahallesi kırsalında 20 ayrı noktada, 3 milyon 257 bin kök kenevir bitkisi, 26 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca arazide bulunan 1 adet patlamamış 60 mm havan mühimmat imha edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - 3. Sayfa

Kenevir Bingöl 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title