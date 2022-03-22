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Ereğli polisinden 'şok' uygulama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ereğli polisinden 'şok' uygulama

Konya'nın Ereğli ilçesinde polis ekipleri ilçe merkezinde 'şok' uygulama gerçekleştirerek hem asayiş hem de trafik yönünden denetim yaptı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde polis ekipleri ilçe merkezinde 'şok' uygulama gerçekleştirerek hem asayiş hem de trafik yönünden denetim yaptı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş olaylarını en aza indirebilmek adına, huzur ve güvenirliği üst konumda olan ilçe algısını güçlendirmek ve olaylar olmadan engellemek amacıyla ilçe merkezinde çok sayıda personelin katılımıyla farklı noktalarda genel asayiş uygulaması gerçekleştirdi. 80 polis ve 8 amirin katılımıyla gerçekleştirilen uygulama ilçe merkezinde değişik noktalarda eş zamanlı olarak yapıldı. Ekipler ilk olarak şehrin hassas ve kalabalık noktalarına yönelik olarak daha önceden belirlenen uygulama alanlarında şüpheli araç ve kişiler üzerinde kapsamlı çalışma yaptı. Durdurulan araç sürücüleri ve yolcular polis tarafından tek tek kontrol edildi. Yapılan uygulamada ekipler tarafından araç ve şahıslar aranarak, Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı. - KONYA

Ereğli polisinden 'şok' uygulama

Ereğli polisinden 'şok' uygulama

Ereğli polisinden 'şok' uygulama

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş, Ereğli, Konya, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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