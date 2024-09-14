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Ereğli'deki İnşaatta Düşen Alçıpan, Araç Sahiplerini Şok Etti

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde pazar yerine park eden vatandaşların araçlarının üzerine inşaattan düşen alçıpan panelleri, maddi hasara yol açtı. Olay sonrası taraflar anlaşarak sorunu çözdü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde pazar yerine gitmek için araçlarını park eden vatandaşlar, pazardan döndüklerinde büyük bir şokla karşılaştı. Park ettikleri alanın üst kısmında bulunan inşaattan, alçıpan panellerinin araçlarının üzerine düştüğünü gördüler. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, araçlarda ciddi maddi hasar meydana geldi.

Olayın ardından araç sahipleri ve inşaat firmasının yetkilisi arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Ancak taraflar, karşılıklı anlaşma sağlayarak sorunu kısa sürede çözüme kavuşturdu. Araç sahipleri, zarar gören araçlarını çekici yardımıyla sanayiye götürerek onarım için gerekli adımları attı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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