Üye Girişi
Haberi Paylaş
Ereğli'deki cinayetin zanlısı tutuklandı

Ereğli'deki cinayetin zanlısı tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Yeşim Sönmez'in pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Yeşim Sönmez'in pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün akşam saatlerinde Ömerli Mahallesi Kaynarca Konutları mevkisinde Yeşim Sönmez'i pompalı tüfekle vurarak öldüren ve ardında olay yerinden kaçan B.Ç., kolluk kuvvetlerince Çaycuma ilçesinde olay gecesi yakalanmıştı. Gece saatlerinde Ereğli'ye getirilen B.Ç. işlemlerinin ardından öğle saatlerinde Kdz. Ereğli Adalet Sarayı'na sevk edildi. Zanlı B.Ç. savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Beycuma Cezaevi'ne gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Ereğli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title