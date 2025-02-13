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Ereğli'de Yolda Buzlanma Kazaya Neden Oldu

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Konya'nın Ereğli ilçesinde, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden tır devrildi. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Konya Adana Kara yolu üzeri Ereğli ilçesi Yol Çatı Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.U. idaresindeki 68 AEA 718 plakalı tır yoğun kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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