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Ereğli'de Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Ereğli'de Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor
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Konya'nın Ereğli ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, sabah saatlerinde görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü. Trafik ekipleri sürücüleri uyararak dikkatli araç kullanmalarını istiyor.

Konya'nın Ereğli ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Ereğli'de gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis sabah erken saatlerde yoğunlaştı. Sis ile birlikte görüş mesafesi ise yer yer 30 metreye kadar düştü. Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar sisle karşılaştı. Trafik ekipleri ise şehirlerarası yolculuk yapan araç sürücülerine; dikkatli araç kullanmaları, araç takip mesafesini korumaları, sollama yapmamaları, aşırı süratten kaçınmaları uyarılarında bulundu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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