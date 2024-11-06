Ereğli'de Yaya Kazası: Sürücü Olay Yerinden Kaçtı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarpan otomobil sürücüsü, çarptıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Meydanbaşı Caddesi'nde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan M.G. isimli yayaya, aşağı yönden gelen bir araç çarptı. Kaza sonrasında sürücü durmadan yoluna devam etti. Kazanın etkisiyle uzun süre ayakta durmakta zorluk çeken M.G., çevredeki vatandaşların yardımı olmadan kendi imkanlarıyla ilçedeki özel bir hastaneye gitti. İlk belirlemelere göre, M.G.'nin ayağında çarpmanın etkisiyle ezilmeler oluştuğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak amacıyla soruşturmasını sürdürüyor.

Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ZONGULDAK