Ereğli'de Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ereğli ilçesi Karaman çevre yolu üzeri Barbaros Mahallesi 92875 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA