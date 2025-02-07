Ereğli'de Trafik Kazası: 6 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 6 aylık bebek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Aksaray Adana Kara yolu üzeri Ereğli ilçesi Zengen Mahallesi Beştepeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.N. (55) idaresindeki 06 EEC 941 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Takla atan aracın sürücü K.N. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan M.N. (51), A.A. (26), Ç.A. (25) ve 6 aylık bebek Lina Aktekin yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bor Devlet Hastanesine kaldırılan ve sağlık durumu ağır olan Lina Aktekin doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA