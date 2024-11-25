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Ereğli'de Tırın Arıza Yapan Tankere Çarpması Sonucu 2 Yaralı

Ereğli'de Tırın Arıza Yapan Tankere Çarpması Sonucu 2 Yaralı
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Konya'nın Ereğli ilçesinde arıza yaparak yolun kenarında duran tankere çarpan tırda 2 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde arıza yaparak yolun kenarında duran tankere seyir halindeki tırın çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar ilçesi istikametinden Ereğli istikametine seyir halinde olan, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 ATV 817 plakalı Mercedes marka tır, geceden arıza yapan ve duba ile işaretleme yapılarak yolun sağında duran tankere arkadan çarptı. Kazada iki aracın sürücüleri hafif yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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