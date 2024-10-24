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Ereğli'de Tır Devriği: Sürücü Yaralandı

Ereğli'de Tır Devriği: Sürücü Yaralandı
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Konya'nın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkan bir tır şarampole devrildi ve sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan tır devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

Kaza, Konya Adana Kara yolu üzeri Ereğli ilçesine bağlı Bulgurluk Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.K. idaresindeki 42 AJU 697 plakalı tır, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Ş.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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