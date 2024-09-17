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Ereğli'de Tarla Hırsızlığı: İki Şahıs Gözaltına Alındı

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Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri, tarladan dalgıç pompası ve damlama boruları çalan iki kişiyi gözaltına aldı. Çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde tarladan dalgıç pompası ve 3 bin metre uzunluğundaki damlama borularını çalan 2 kişi gözaltına alındı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Ereğli ilçesi Taşağıl Mahallesi'nde ikamet eden A.G., tarlasında bulunan dalgıç pompası ve 3 bin metre uzunluğundaki damlama borularının çalındığına dair Ereğli Merkez Jandarma Karakolu Komutanlığına müracaat ederek şikayette bulundu. Olayın aydınlatılması amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde, söz konusu dalgıç pompası ve damlama borularının R.A. ve G.K. isimli şahıslar tarafından kamyonet ile çalındığı tespit edildi. Çalınan malzemeler ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Şüpheliler R.A. ve G.K. adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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