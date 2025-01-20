Ereğli'de Takla Attı, Sürücü Yara Almadan Kurtuldu
Konya'nın Ereğli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, takla atan otomobiliyle kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Konya'nın Ereğli ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Konya Ereğli Caddesi Şeker Pancarı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.Ç. (46) idaresindeki 06 CSL 965 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücüsü yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA