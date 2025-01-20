Üye Girişi
Haberler
Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu 13 yıl sonra hizmete açılıyor

Suriye'de tarihi görüntü
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a soruşturma

Ümit Özdağ'a soruşturma
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış
Ateşkes sonrası bölgeye dönen Gazzelileri büyük yıkım karşıladı

Topraklarına dönen Gazzeliler beklemediği bir manzarayla karşılaştı

Ereğli'de Takla Attı, Sürücü Yara Almadan Kurtuldu

Ereğli'de Takla Attı, Sürücü Yara Almadan Kurtuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Ereğli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, takla atan otomobiliyle kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Konya Ereğli Caddesi Şeker Pancarı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.Ç. (46) idaresindeki 06 CSL 965 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücüsü yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Meksika'da ünlü YouTuber uyuşturucu karteli tarafından öldürüldü
img

Suriye'deki yeni yönetimden 3 ülkeyi küplere bindiren karar
img

CHP Gençlik Kolları Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil Cemaati'ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım

Sokağa çıkanları tehdit ettiler: Kuduz olanları karantinaya alacağız
Otomobil sürücüsü kendisine saldıran kuryeyi copla darbetti

Görüntü İstanbul trafiğinde kaydedildi
Kahramanmaraş'ta yolda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı

Şehir magandasından kaldırımda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı
471 gün sonra Refah'a dönen Gazzeli memleketinin toprağını yedi

471 gün sonra memleketine dönen adamdan olay hareket
Türkiye'ye karşı savaş gemileri için uzun menzilli füze satın aldılar

Türkiye'ye karşı uzun menzilli füze satın aldılar
Canlı yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay yarattı

Yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.