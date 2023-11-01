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Ereğli'de silahlı kavga: 6 zanlı tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.