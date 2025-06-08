Ereğli'de Seyir Halindeki Hafif Ticari Araç Yandı

Ereğli'de Seyir Halindeki Hafif Ticari Araç Yandı
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Konya'nın Ereğli ilçesinde seyir halindeki bir hafif ticari araç, motor kısmından alev alarak yandı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı fakat araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Konya'nın Ereğli ilçesinde seyir halindeki hafif ticari alev alarak yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, TOKİ yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafif ticari araç, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracını yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Aracın neden dolayı yandığı araştırılıyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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