Üye Girişi
Haberler

Ereğli'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Ereğli'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Ereğli ilçesinde, otomobilin çarptığı 8 yaşındaki öğrenci hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Yunus Mahallesi'nde Yunus Emre İlkokulu önünde gerçekleşti.

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Ereğli ilçesi Yunus Mahallesi'nde Yunus Emre İlkokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.M. (65) idaresindeki 42 AOF 771 plakalı otomobil, okuldan çıkarak yaya olarak gitmekte olan 8 yaşındaki F.S.K. isimli öğrenciye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan küçük çocuk hastaneye götürülürken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam

İki büyükşehirde suya okkalı zam

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Ukrayna'ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tedirgin eden "Dünya savaşı" sözleri

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz

Erdoğan'a asgari ücreti sordular, umut dolu sözler sarf etti
Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! Hemşireden kan donduran sözler

Sanık sandalyesine oturan hemşireden kan donduran sözler: Çek fişi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

SRC Belgesi'ne zam gelecek mi? SRC Belgesi nasıl alınır, fiyatı ne kadar? İstanbul'da suya zam! İstanbul'da suya yüzde kaç zam geldi? Acun Ilıcalı yasa dışı bahis olayı nedir? Acun Ilıcalı ceza alacak mı? Acun Ilıcalı hakkında yasa dışı bahis soruşturması mı başlatıldı? Tunceli Belediyesi hangi parti? Cevdet Konak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ovacık Belediye Başkanı kimdir? Tunceli Belediye Başkanı kimdir? 19 Kasım reyting sonuçları! 19 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Ovacık Belediye Başkanı hangi parti? Mustafa Sarıgül kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cevdet Konak tutuklandı mı? DEM Parti Tunceli Belediye Başkanı neden hapis cezası aldı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 20 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.