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Ereğli'de motosiklet hırsızı tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Ereğli'de motosiklet hırsızı tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, iki mahalleden motosiklet çalan şüpheli; bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, iki mahalleden motosiklet çalan şüpheli; bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre; 6 Mart 2023 Pazartesi günü Kdz. Ereğli Bağlık Mahallesi'nde park halinde bulunan motosikletin çalınması olayı ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan güvenlik kamera incelemesi ve çevre araştırmasında, hırsızlık şüphelisinin M.Ö. olduğu tespit edildi. Jandarma bölgesinde yakalanan şüpheli şahsın, 2022 yılında Kepez Mahallesi'nde de motosiklet çaldığı belirlendi. Hırsızlık olayına konu 2 motosiklet ele geçirilirken; şüpheli M.Ö., bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Hisarcık Ereğli 3. Sayfa Haberler

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