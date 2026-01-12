Haberler

Polisten masaj salonlarına huzur denetimi

Güncelleme:
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polis ekipleri, masaj salonlarına yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Kimlik kontrolleri ve belge incelemeleri yapıldı. Uygulama kamu huzurunu sağlamak amacıyla yapıldı ve sorunsuz şekilde tamamlandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polis ekiplerince masaj salonlarına yönelik "huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde faaliyet gösteren masaj salonlarına eş zamanlı denetim yaptı. Uygulama kapsamında iş yerlerinde kimlik kontrolleri gerçekleştirilirken, ruhsat ve evraklar incelendi. Denetimlerin, kamu düzeni ve huzurun sağlanması amacıyla yapıldığı belirtilirken, uygulamanın sorunsuz şekilde tamamlandığı öğrenildi. Yetkililer, ilçe genelinde benzer huzur uygulamalarının aralıklarla devam edeceğini ifade etti. - ZONGULDAK

