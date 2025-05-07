Hindistan-Pakistan arasındaki savaşa ilişkin Türkiye'den endişelendiren açıklama

Hindistan-Pakistan savaşı için Türkiye'den endişelendiren açıklama
Hindistan Pakistan'ı füzelerle vurdu, ölü sayısı 26'ya yükseldi

Hindistan-Pakistan savaşı resmen başladı! Bilanço her saat artıyor
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
6,2'lik İstanbul depreminin raporu: Fayın büyük kısmı yerinde duruyor

İstanbulluların uykuları kaçacak! 6,2'lik deprem raporu endişe verici

Ereğli'de Market Çalışanının Gizlice Fotoğrafını Çeken Şüpheli Tutuklandı

Ereğli'de Market Çalışanının Gizlice Fotoğrafını Çeken Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde market çalışanının gizlice fotoğraflarını çektiği iddia edilen Ş.Ü. tutuklandı. Olay sonrası intihar girişiminde bulundu, ancak polis tarafından son anda engellendi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir markette çalışanın gizlice fotoğraflarını çektiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşlemler sırasında intihara kalkışması polis ekiplerinin dikkati sayesinde önlendi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir markette iddiaya göre alışveriş yapan bir kişi; Ş.Ü isimli şüphelinin market çalışanının önünden geçerken gizlice fotoğrafını çektiğini fark etti. Durumu fark eden çalışan ve diğer market görevlileri şahsı yakalayarak durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen market çalışanının eşi, Ş.Ü.'yü etkisiz hale getirerek polis ekiplerine teslim etti. Emniyete götürülen şüphelinin telefonunda yapılan incelemede market çalışanına ait gizlice çekilmiş fotoğraflar tespit edildi.

İfadesi alınan Ş.Ü., nezarethaneye götürüldüğü sırada intihar etmeye teşebbüs etti. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde son anda engellenen girişim sonuçsuz kaldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
Kaya Çilingiroğlu 10 bin TL'ye oturduğu evi boşalmak için adeta servet istedi

Etiler'deki ev krizi büyüdü! Tahliye için adeta bir servet istedi
Hülya Avşar'ın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı

Hülya'nın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı
Yer: İstanbul! Fuhuş pazarlığı için bekleyen kadına önce fiyat sordular sonra...

Fuhuş pazarlığı için bekleyen kadına önce fiyat sordular sonra...
İzinsiz kazıda 2 bin yıllık mozaik buldular, İtalyanlara satma çalışırken yakalandılar

İzinsiz kazıda "hazine" buldular! İtalyanlara satacakken yakalandılar
Savaş başladı! İşte Hindistan ve Pakistan askeri güç karşılaştırması

Hangi ülke daha güçlü? Pakistan'ın bir adım önde olduğu tek alan var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.