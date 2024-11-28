Ereğli'de Liseli Genç Merdivenden Düştü
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 16 yaşındaki bir lise öğrencisi, 8 basamaklı merdivenden düşerek yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Öğrencinin bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Ü.B., 8 basamaklı merdivenden düşerek yaralandı.
Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ü.B.'nin bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK