Ereğli'de Liseli Genç Merdivenden Düştü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Ü.B., 8 basamaklı merdivenden düşerek yaralandı.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ü.B.'nin bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK