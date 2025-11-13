Ereğli'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli-Adana kara yolu üzeri şeker fabrikası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ESC 326 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA