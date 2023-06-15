Ereğli'de kontrolden çıkan kamyon devrildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kaza, Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Kargacı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.Y. idaresindeki 01 BBZ 29 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan U.Y. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA