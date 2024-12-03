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Ereğli'de Kış Lastiği Denetimleri Başladı

Ereğli'de Kış Lastiği Denetimleri Başladı
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Konya'nın Ereğli ilçesinde kış aylarında yolcu ve sürücü güvenliğini sağlamak amacıyla ticari araçlarda kış lastiği denetimleri yapılıyor. Eksiği bulunan araçlar trafikten men ediliyor.

Konya'nın Ereğli ilçesinde yolcu ve sürücülerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla kış lastiği denetimleri yapılıyor.

Kış aylarında güvenli sürüş ve meydana gelebilecek trafik kazalarının önlenmesine yönelik ticari araçlarda 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği uygulaması kapsamında; Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlileri tarafından denetimler gerçekleştirildi. İlçe genelinde ve karayollarında toplu taşıma ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlar denetlenirken, eksiği olan araçlar trafikten men edildi.

İlçe genelinde denetimlerin devam edeceği belirtildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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