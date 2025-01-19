Üye Girişi
Haberler
Gazze'de ateşkes başladı

Dünyanın beklediği haber geldi! İlk adım saat 17.00'de atılacak
Ateşkes karşıtı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir istifa etti

Kabinede ateşkes depremi! İlk istifa geldi
Gazze'ye yoğun bombardıman: 9 kişi hayatını kaybetti

Ateşkes beklenirken katliam yaşandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı

Sınırda dikkat çeken hareketlilik! Askeri konvoy böyle görüntülendi

Ereğli'de Kaçak Avlanmaya 134 Bin Lira Ceza

Ereğli'de Kaçak Avlanmaya 134 Bin Lira Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Ereğli ilçesindeki Akgöl Tabiatı Koruma Alanı'nda kaçak avlanan 2 kişiye toplamda 134 bin 916 lira ceza kesildi. Ekipler, koruma altında bulunan angit kazlarını kullanarak avlanma yapan şahısları yakaladı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde Akgöl Tabiatı Koruma Alanı'nda kaçak avlanan 2 kişiye 134 bin 916 lira cezai işlem uygulandı.

Ereğli ilçesinde Akgöl Tabiatı Koruma Alanı'nda sazlıklar içerisinde kaçak avcılık yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde koruma altında bulunan 3 adet angit kazını canlı muhre olarak kullanan, yasal olmayacak şekilde güme hazırlayıp avlanan 2 şahıs yakalandı. Şahıslar hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 134 bin 916 lira cezai işlem uygulandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
img

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba
img

Mezun olan nişanlısını hediyeye boğdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil Cemaati'ndeki kavga sokağa taştı: Ümmetin malını miras yaptınız

Menzil Cemaati'ndeki kavga sokak eylemlerine dönüştü
Naci Görür, Yedisu Fayı'nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe

"Yakın zamanda deprem olacaksa burada olma ihtimali yüksek"
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
İrem Derici'nin 'evlilik şartı' şaşkına çevirdi

İrem Derici'nin "evlilik şartı" şaşkına çevirdi
Borsada işlem gören 20 yıllık şirket iflas etti

Borsada işlem gören dev şirket iflas etti
Muhalefet erken seçimden vazgeçebilir! Ünlü anketçiden bomba açıklama

Muhalefet erken seçimden vazgeçebilir! Ünlü anketçiden bomba açıklama

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.