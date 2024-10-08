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Ereğli'de Hırsızlık Olayları Artıyor: İşletmeci Güvenlik Kameralarıyla Mağduriyetine Çare Arıyor

Ereğli'de Hırsızlık Olayları Artıyor: İşletmeci Güvenlik Kameralarıyla Mağduriyetine Çare Arıyor
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir büfe işletmecisi, güvenlik kameralarına rağmen artan hırsızlık olaylarına karşı isyan ediyor. İşletmeci, dolandırıcılık girişimlerine de maruz kaldığını belirtiyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde işlettiği büfeden büsküvi, çikolata ürünlerinin çalındığını fark eden işletmeci, iş yerine güvenlik kamerası taktırdı. Kameraya rağmen hırsızlık eylemlerinin devam etmesine tepki gösteren işletmeci, vermediği halde para verdiğini söyleyenlerin de kendisini bıktırdığını söyledi.

İlçedeki sahilde büfe işleten Ergin Avşar, raflarda yer alan ürünlerin eksildiğini fark edince büfeyi dört bir taraftan kayıt altına alabilecek şekilde güvenlik kameraları yerleştirdi. Ürünlerin yine eksildiğini fark eden Avşar bu kez güvenlik kameralarını inceledi.

Kameralara rağmen raflardan çikolata, bisküvi gibi ürünlerin çalındığını fark eden Avşar, para vermediği halde para verdiğini söyleyen bazı kişilerin de dolandırıcılık yapmaya çalıştığını anlattı.

Son dönemlerde hırsızlık olaylarının daha da arttığını söyleyen Avşar, "Özellikle bu yıl çoğunluk var. Bu tür olaylar arttı. Kameralar olmasına rağmen epey bir mağdur oluyorum. Dolaptan içecek, bisküvi grubundan hırsızlık oluyor. Kameralara bakıp tespit etiğim, yakaladığım çok var. Yakalandıklarında da 'aldım, parasını verecektim. Cebime koydum, parasını vermeyi unuttum' gibi türlü bahaneler sunuyorlar. Artık polisi de rahatsız etmek istemiyoruz. Sürekli bu olaylar yaşanıyor. Burada mağdur oluyoruz. Şartlar ağır, hırsızlık olduğu zaman daha da ağırlaşıyor. Bir günde birden fazla hırsızlık olayı yaşandığı bile oluyor. Dolandırıcılar türedi. Vermediği parayı verdiğini söylüyor. Kalabalıktan yararlanmaya çalışıyor. Şu anda onlar da çok fazla var. Parayı vermediklerini kamera görüntüsü ile tespit ediyoruz" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Yerel Haberler Hırsızlık zonguldak Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Ereğli Hukuk Suç

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