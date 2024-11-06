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Ereğli'de Elektrik Öğretmeni Nöbet Sırasında Hayatını Kaybetti

Ereğli'de Elektrik Öğretmeni Nöbet Sırasında Hayatını Kaybetti
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Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde, 37 yaşındaki elektrik öğretmeni Benan Atlı, okulda nöbet tutarken aniden fenalaşarak hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde 37 yaşındaki elektrik öğretmeni, okulda nöbet tuttuğu sırada aniden fenalaşarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli Mesleki Eğitim Merkezi Elektrik Öğretmeni Benan Atlı (37), okulda nöbet tuttuğu sırada aniden rahatsızlanarak fenalaştı. Olayı fark eden öğretmen arkadaşları, hemen 112 Acil Servis'e haber verdi. Kısa sürede okula gelen sağlık ekipleri, Atlı'yı yaptıkları ilk müdahale sonrası Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Atlı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Atlı'nın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrası belli olacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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