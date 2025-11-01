Ereğli'de Eğlence Mekanlarına Geniş Kapsamlı Denetim

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polis ekipleri tarafından eğlence mekanları ve masaj salonlarına yönelik geniş kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince farklı noktalarda eş zamanlı yapılan denetimlerde, işletmelerde kimlik sorgulaması ve evrak kontrolleri yapıldı. Denetimler sırasında bazı iş yerlerinde sigortasız çalışan kişilerin bulunduğu tespit edilirken, işletme sahipleri hakkında idari işlem başlatıldı. Ayrıca işletme içerisinde sigara içildiği belirlenen yerlerde de cezai işlem uygulandı.

Yetkililer, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. - ZONGULDAK