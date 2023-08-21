Ereğli'de doğum günü kutlaması kavgayla sonuçlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde doğum günü kutlamak için bir araya gelen gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Kavga, gece saatlerinde ilçeye Bağlı Müftü Mahallesi Yüzbaşı İzzet Dura Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, doğum günü partisi için bir araya gelen gençler arasında bir anda başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada B.A. (21) bir anda 4 kişinin saldırısına uğradı. Kafenin çevresindeki tahta çiti söken saldırganlar, çitlerle B.A.'yı darp ederek olay yerinden kaçtı. Kavganın duyulması üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis, saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için arama çalışması başlatırken, yaralı B.A. ise olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK