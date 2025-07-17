Ereğli'de Direksiyon Başında Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.30 sıralarında Rasim Erel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalçın Araç (59) cadde üzerinde bulunan bir eczaneden mide ağrısı şikayetiyle ilaç aldı. Daha sonra aracına binen sürücü direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Araç, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KONYA