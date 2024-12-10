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Ereğli'de Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Ereğli'de Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayla ilgili polis kaçan saldırganı arıyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı sahilinde, Gökhan S. (40), henüz bilinmeyen bir sebeple aralarında tartışma çıkan şahıs tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Gökhan S. altına alındı. Yararalının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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