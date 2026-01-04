Haberler

Zonguldak'ta 3. kattan düşen 15 yaşındaki kız ağır yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde katlı otoparkın 3. katından düşen 15 yaşındaki A.A. ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan kız çocuğunun hayati tehlikesi devam ediyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde katlı otoparkın 3. katından düşen 15 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

İddaya göre, Sipahi Sokak'ta bulunan katlı otoparkın otopark bölümünde A.A. (15) isimli kız, henüz belirlenemeyen bir nedenle 3. kata çıkarak kendini boşluğa bıraktı. A.A.'nın düştüğünü gören çevredeki sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından özel bir hastaneye kaldırılan A.A., sol tarafında ve vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar tespit edilmesi üzerine Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, A.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - ZONGULDAK

