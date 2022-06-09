Erdoğan ve Bahçeli Efes-2022'yi takip ediyor - Haberler

İzmir'de düzenlenen Efes-2022 Tatbikatına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yerinde takip ediyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesindeki Efes-2022 Tatbikatı'nın ikinci günü, gündüz safhasıyla saat 08.50'de; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve diğer ülkelerden seçkin gözlemcilerin katılımıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de daha sonra Seferihisar'da gerçekleştirilen tatbikatın seçkin gözlemci günü faaliyetlerine katılıyor. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa