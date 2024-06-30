Erdemli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Erdemli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Toros Mahallesi Değirmenbaşı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ormanlık alana yakın bir bölgedeki tarlada yangın çıktı. Yangın, ormanlık alana da sıçradı. Bölgeye Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Arazöz ve orman işçileri tarafından yapılan müdahale ile yangın büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - MERSİN