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Erdek'teki Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde başlayan orman yangını, ekiplerin yoğun ve koordineli çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına 37 araç ve 100 personel müdahale etti.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, ormanlık alanda başlayan yangın ekiplerin yoğun ve koordineli çalışması ile kısa sürede söndürüldü.

Erdek'teki Oduncu Yolu mevkiinde başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak zeytin bahçelerine sıçradı. Yangını kontrol altına almak için yürütülen çalışmalara 12 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 4 helikopter, 3 uçak, 1 dozer ve diğer kamu kurumları ile çevre illerden gelen 9 araç ve personel olmak üzere toplamda 37 araç ve 100 personel katıldı. Yangın, yapılan koordineli çalışmalar neticesinde kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, yangının çıktığı ilk andan itibaren bölgedeydi. Ekiplerle birlikte çalışmaları koordine eden Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy, yaptığı açıklamada, "Yangının kontrol altına alınmasında çok büyük bir gayret ve özveriyle sahada görev ve pozisyon alan kahraman personellerimize çok teşekkür ediyorum. Oduncu yolu bölgesinde zeytinlik, makilik ve çalılık alanda çıkan orman yangınını koordine edip, çalışmalara katıldım. Karadan ve havadan çok güçlü bir müdahale neticesinde,1 buçuk saat gibi kısa bir sürede yangın kontrol altına alınıp, soğutma çalışmalarına başlandı. Geçmiş olsun," dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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