Üye Girişi
Haberler

Erdek'teki kavşakta yine kaza: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Erdek ilçesinin girişinde, trafik sinyalizasyon sistemi bulunmaması nedeniyle yıllardır tartışma konusu olan kavşakta yine kaza meydana geldi. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinin girişinde, trafik sinyalizasyon sistemi bulunmaması nedeniyle yıllardır tartışma konusu olan kavşakta yine kaza meydana geldi.

Erdek'in girişinde, İtfaiye Grup Amirliği önündeki kavşakta meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü F.U. (17) ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan F.U.'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Söz konusu kavşakta sinyalizasyon sisteminin bulunmamasını nedeniyle sık sık trafik kazası yaşanıyor. Yetkililerden kavşakla ilgili gerekli önlemleri almaları bekleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Balıkesir trafik Erdek 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket

Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket

 Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız

Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız

 Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış

Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış

 Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu

Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title