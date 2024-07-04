Erdek'teki kavşakta yine kaza: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinin girişinde, trafik sinyalizasyon sistemi bulunmaması nedeniyle yıllardır tartışma konusu olan kavşakta yine kaza meydana geldi.

Erdek'in girişinde, İtfaiye Grup Amirliği önündeki kavşakta meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü F.U. (17) ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan F.U.'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Söz konusu kavşakta sinyalizasyon sisteminin bulunmamasını nedeniyle sık sık trafik kazası yaşanıyor. Yetkililerden kavşakla ilgili gerekli önlemleri almaları bekleniyor. - BALIKESİR