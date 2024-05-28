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Erdek'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüpheli yakalandı. Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, K.T.C. isimli şahıstan 56 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda yapılan aramalarda ise 19 adet sentetik ecza ve 30 bin lira bulundu.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde 2 şüpheli yakalandı.

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında K.T.C. isimli şahıstan 56 adet Galara isimli sentetik ecza ele geçirildi. Yapılan sorgulamada, K.T.C. hapları S.B. isimli şahıstan 3 bin lira karşılığında aldığını beyan etti. Bunun üzerine S.B. isimli şahıs yakalandı. S.B.'nin ikametinde yapılan aramada 19 adet sentetik ecza ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 30 bin lira ele geçirildi.

Konu ilgili tahkikata başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Erdek Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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