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Erdek'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Erdek'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen uygulamada, iki farklı araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada, iki farklı araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Düzler Mevkii'nde yapılan uygulama kapsamında durdurulan 34 plakalı araçta yapılan kontrolde, sürücü koltuğunda oturan A.T. isimli şahsın araç içerisinde esrar içtiği tespit edildi.

Şahsın araçtan indirilmesinin ardından yapılan incelemede, sürücü koltuğu altında beyaz bir tabak içerisinde yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain maddesi ile esrar içiminde kullanıldığı değerlendirilen 5 TL para ve bir adet kart ele geçirildi.

Araçta suç unsuru olabileceği ihtimaliyle alınan arama kararı doğrultusunda yapılan detaylı aramada ise sigara kutusu içinde 1.6 gram esrar ile arka koltukta bulunan laptop çantasında siyah poşetlere sarılı 3.6 gram ve 3 gram olmak üzere toplamda 6.6 gram esrar maddesi ile bir adet esrar öğütme aparatı bulundu.

Ayrıca aynı saatlerde kontrol edilen 17 plakalı bir başka araçta bulunan H.T. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada ise 5.1 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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