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Erdek'te Uyuşturucu ile Mücadele İçin Anne Eğitimi Düzenlendi

Erdek'te Uyuşturucu ile Mücadele İçin Anne Eğitimi Düzenlendi
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Erdek'te düzenlenen 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi çerçevesinde velilere yönelik seminerde annelere uyuşturucuyla mücadele konusunda eğitim verildi. Kaymakam Atasoy, annelerin sevgisinin uyuşturucuya karşı en büyük dayanak olduğunu belirtti.

Erdek'te uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi çerçevesinde, Bandırma ve Erdek Emniyet Birimleri tarafından velilere yönelik farkındalık semineri düzenlendi. Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy'un katılımıyla gerçekleşen seminerde, annelere uyuşturucuyla mücadele konusunda eğitim verildi.

Seminere Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Şafak Turan, Erdek İlçe Emniyet Müdürü Özlem Küçükali, ve Bandırma Narkotik Şube ekipleri katılarak uyuşturucu madde kullanımıyla mücadele stratejilerini paylaştı. Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy, velilere hitaben yaptığı konuşmada, annelerin çocuklarına olan sonsuz sevgisi ve sezgilerinin, uyuşturucu kullanımına karşı en büyük dayanak olduğunu vurguladı.

Atasoy, "Annelerin feraseti ve evlatlarına olan sevgisi, uyuşturucu madde kullanımıyla mücadelede bizler için en büyük dayanaktır. Hiçbir gencimizi uyuşturucuya feda etmemek için kararlılıkla çalışacak, her türlü önlemi alarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

Proje kapsamında annelerin bilinçlenmesi ve gençlerin tehlikelerden korunması amacıyla düzenlenen seminer, toplumda farkındalık hedefliyor. Eğitimlerle uyuşturucuya karşı daha güçlü bir toplumsal dayanışma sağlanması amaçlanıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Güvenlik 3-sayfa Eğitim Sağlık Erdek

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