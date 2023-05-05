Erdek'te trafik kazası

Balıkesir'in Erdek İlçesi Sahil Mahallesinde meydana gelen iki aracın çarpıştığı kazada yoldan geçmekte olan bir kişi de yaralandı.

Balıkesir'in Erdek İlçesi Sahil Mahallesinde meydana gelen iki aracın çarpıştığı kazada yoldan geçmekte olan bir kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Erdek ilçesi Sahil Mahallesi Gürol Süzgün ile Şehit Mehmet Sokak birleşiminde saat 18.00 sularında meydana gelen kazada iki araç çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ve yoldan geçmekte olan bir kişi yaralandı. Farklı yönlerden gelen 10 T 7121 plakalı ticari araç ile 44 AAK 639 plakalı özel otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan özel otomobil önce yoldan geçmekte olan yayaya daha sonra da duvara çarptı. Kazada her iki araç sürücüsü ve yaya yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazanın yaşandığı bölgede oturan çevre sakinleri, çok sık kazaların yaşandığı bu kavşağa çözüm bulunmasını istediklerini belirttiler. - BALIKESİR