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Erdek'te trafik kazası: 1 yaralı

Erdek'te trafik kazası: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir'in Erdek ilçesi Tatlısu kavşağında meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Balıkesir'in Erdek ilçesi Tatlısu kavşağında meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erdek Tatlısu kavşağı mevkiinde yanlış yola girerek aracını yol kenarına çeken 50 EE 313 plakalı otomobilin sürücüsü Yaşar E. (42), aynı istikametten gelen 45 ABT 123 plakalı motosiklet sürücüsü Berke U. (25) ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü otomobilin üstünden yere düşerek ayağından yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahalesi yapılan yaralı, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir 3. Sayfa Haberler

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