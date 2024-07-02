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Erdek'te trafik kazası: 1 kişi yaralandı

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Erdek-Ocaklar yolunda, Ocaklar istikametine seyir halide olan 16 APE 583 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen 10 NM 380 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonucu hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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