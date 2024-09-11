Erdek'te tır kazası: Muhtemel faciadan dönüldü

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında muhtemel bir faciadan dönüldü. Direksiyon hakimiyeti kaybolan tır orta refüjden karşı şeride geçerek durabildi. Kaza sonucu tır şoförü yaralandı.

Erdek'in Murat Bayırı mevkiinde, Erdek istikametine seyir halinde olan 03 VY 230 plakalı tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda orta refüjü aşarak bir ağaç ve aydınlatma direğini devirdikten sonra karşı şeritte durabildi. Trafik açısından genel olarak yoğun olan yolda o esnada araç bulunmaması nedeniyle muhtemel bir faciadan dönüldü.

Kazanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve 112 acil servis ekipleri yönlendirildi. Tır sürücüsü Ü.A., tırın içinden hafif yaralı olarak çıkarıldıktan sonra 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Meydana gelen trafik kazası ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR