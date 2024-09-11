Üye Girişi
Haberler

Erdek'te tır kazası: Muhtemel faciadan dönüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır orta refüjden karşı şeride geçerek durabildi. Tır şoförü yaralandı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında muhtemel bir faciadan dönüldü. Direksiyon hakimiyeti kaybolan tır orta refüjden karşı şeride geçerek durabildi. Kaza sonucu tır şoförü yaralandı.

Erdek'in Murat Bayırı mevkiinde, Erdek istikametine seyir halinde olan 03 VY 230 plakalı tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda orta refüjü aşarak bir ağaç ve aydınlatma direğini devirdikten sonra karşı şeritte durabildi. Trafik açısından genel olarak yoğun olan yolda o esnada araç bulunmaması nedeniyle muhtemel bir faciadan dönüldü.

Kazanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve 112 acil servis ekipleri yönlendirildi. Tır sürücüsü Ü.A., tırın içinden hafif yaralı olarak çıkarıldıktan sonra 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Meydana gelen trafik kazası ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa trafik Güncel Yaşam Erdek

5 yıldır Türkiye'ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç'ten geri adım

5 yıldır Türkiye'ye kısıtlama uygulayan ülkeden geri adım

 Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi

Narin'in mezarında itiraf gibi ağıt! Hemen soruşturma başlatılmalı

 Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve baba hakkında ilk sözler

Cenazeyi alan abiden, gözaltındaki anne ve baba hakkında ilk sözler
Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor

Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Ankara su kesintisi sorgulama! 11 Eylül ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Merve Taşkın kimdir? Merve Taşkın kaç yaşında, nereli? Merve Taşkın ne iş yapıyor? Sandık Kokusu 2. Sezon ne zaman? Bu akşam Sandık Kokusu var mı? 11 Eylül Sandık Kokusu yeni bölüm yayınlanacak mı? GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI! İstanbul barajların su doluluk oranı nedir? Baraj doluluk oranı yüzde 50'nin altında! MasterChef Zübeyde kimdir? Zübeyde Yaşlak kaç yaşında, nereli? İstanbul su kesintisi sorgulama! 11 Eylül İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? Durukan Şekerleme halka arz oldu mu? Durukan Şekerleme halka arz kaç lot verir? DURKN hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? ATV CANLI İZLE 11 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? ATV canlı yayın bilgileri! AÇIKÖĞRETİM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ: Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF harç ücretleri 2024 ne zaman yatırılacak? EN HAMARAT BENİM CANLI İZLE 11 EYLÜL | En Hamarat Benim saat kaçta başlıyor? En Hamarat Benim son bölümde neler oldu? ŞOK AKTÜEL 11- 17 EYLÜL KATALOĞU || ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi!
title